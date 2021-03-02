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محافظات

على مساحة ٦٢٥ م٢.. محافظ البحيرة يعلن إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية أبو غرارة بأبو المطامير

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة ٦٢٥ م٢ ، تبرع أحد المواطنين بقرية أبو غرارة التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير.

ويأتي ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

وجاري إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

كما أعلن محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 550  م٢ ، تبرع أحد المواطنين الواقعة بحوض الغفارة البحرية بناحية كفر ممدوح الدفراوي محلة بشر بمركز شبراخيت.

ويأتي ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

جاري إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

ويذكر أن أعلن محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة  وحدة صحية على مساحة ١٢٠٠ تبرع من احد المواطنين بناحية الرشيدية ببسنتواى مركز أبو حمص.

ويأتي ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

جاري إنهاء نقل الملكية لصالح مديرية الشئون الصحية بالبحيرة واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

كما أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة ٤٠٠ م٢ ، تبرع أحد المواطنين الواقعة بحوض الدماسة والحلفاية رقم ١٥ عزبة ظهر الجمل بناحية أبو الخاوي بمركز كوم حمادة.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

وكان محافظ البحيرة،أعلن عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 375  م٢ ، أرض أملاك دولة  الواقعة بحوض الرمال نمره/ 2 زمام حوض الحلوانى بقرية السلام – زرزارة التابعة لقرية المعدية بمركز إدكو.

ويأتي ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

جاري إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

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