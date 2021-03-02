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فن

انتهاء عرض مسلسل أنا لـ تيم حسن على شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:09 م
مسلسل انا
مسلسل "انا"
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شروق ابراهيم
انتهى عرض مسلسل "انا" للفنان السوري تيم حسن عبر منصة شاهد، بالتزامن مع عرض الحلقة الـ10 والذي حقق نسب مشاهدة عالية. 

ونفى تيم حسن، صحة ما تردد بشأن مشاركته فى فيلم بعنوان "حالى لى" حيث تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاركته فى فيلم جديد بعنوان "حالى لى". 

وقال تيم حسن ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لا صحة لما يتداول من أخبار حول فيلم حالي لي".

وأضاف تيم: "بانتظار مشاهدتكم وآرائكم عن مسلسل أنا قـــريــبــآ على تطبيق شاهد .. إنتاج صباح اخوان إخراج سامر البرقاوي وتأليف د عبير شرارة". 

وكان الفنان تيم حسن، وزوجته الإعلامية وفاء الكيلانى قد حرصا على تقديم واجب العزاء، وحضور جنازة المخرج السورى حاتم على وهو الأمر الذى أنهى الشائعات التى ظهرت خلال الأيام الماضية حول انفصالهما وذلك فى أول ظهور لهما للرد على الشائعات. 

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