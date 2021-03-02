ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: القضية اليمنية محورية وندعم الحكومة الشرعية ومجلس النواب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:25 م
خلال لقاء العسومي
خلال لقاء العسومي وعدد من نواب البحرين بـ النواب اليمني
Advertisements
مـيــــس رضـــا

التقى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي،  الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب البحريني النائب ممدوح الصالح، النائب علي اسحاقي،  النائب هشام العشيري، النائب عمار آل عباس،  و النائب زينب عبد الأمير.

 

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان العربي في مرحلته الجديدة ومجلس النواب اليمني، مؤكدًا "العسومي"، حرص البرلمان العربي على الارتقاء بعلاقات التنسيق مع البرلمان اليمني بما يخدم الشعب اليمني ويحقق أمنه واستقراره ويحفظ وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية

 

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يولى اهتمامًا كبيرًا بالقضية اليمنية، باعتبارها قضية محورية، ومجددًا تأكيده على تضامن ودعم البرلمان العربي التام مع الحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعي في الجمهورية اليمنية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرارها والتي تتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية  والقوانين الدولية الإنسانية.

 

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب اليمني، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي برئاسة العسومي، ودورها في تعزيز العمل البرلماني بين الدول العربية باعتباره أداة للتعبير عن صوت الشعب العربي والدفاع عن قضاياه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تفجيرات مطار عدن.. رئيس البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل ضد الحوثيين

رئيس البرلمان العربي يدين التفجيرات الإرهابية في مطار عدن.. ويؤكد التضامن مع الحكومة اليمنية الجديدة

عربية البرلمان تدين استهداف مطار عدن: عمل إرهابي وإجرامي خسيس

من قلب القاهرة.. البرلمان العربي يقترب من الشعوب العربية ويلمس قضايا المنطقة

3 طائرات مفخخة باتجاه السعودية.. رئيس البرلمان العربي يطالب بموقف فوري وحاسم ضد الحوثيين

"اليوم" السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران لتحقيق السلام

ترشيحاتنا

نقابة الأطباء تنعى 3 شهداء بسبب كورونا

ميدو يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

الزمالك يصدر بيانا بشأن إلغاء مسحات كورونا بالدوري: نحذر من عواقب سيئة جراء القرار

عودة الأمطار والشبورة.. الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة والملاحة مضطربة

عقب التعادل أمام وادي دجلة .. هيثم فاروق يرفض التعليق على أداء الزمالك

فى ليلة تألق المعارين من الزمالك.. سموحة ينتزع تعادلا قاتلا من الجونة 2-2.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل