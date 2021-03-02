بيان مهم من وزير الصحة السعودي عن حج هذا العام

قال توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي في بيان إن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، سيكون شرطا أساسيا للحجاج الراغبين في أداء الشعيرة، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ اليومية السعودية.













أضاف الوزير، إنه سيتعين على السلطات إعداد القوى العاملة المناسبة في القطاع الصحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل أداء فريضة الحج السنوية.





ووفق ما نقلته عكاظ عن الربيعة، واستنادًا إلى تلك الاستعدادات فإن " لقاح فيروس كورونا سيكون شرطًا أساسيًا لمن يرغب في أداء مناسك الحج".





كما أوعز الدكتور الربيعة بتشكيل لجنة لتوفير لقاحات كوفيد-19 ، للقادمين الذين يريدون تأدية فريضة الحج أو العمرة التي تتم في أوقات أخرى غير موسم الحج.





ونقلت عكاظ عن الوزير قوله إنه لم يتضح بعد حجم أداء فريضة الحج المقرر إجراؤها في يوليو من هذا العام.





من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي أمس الاثنين، إن الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية التي طبقتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، نجحت في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة المدينة المنورة نحو 86%، وهو ما يشير إلى تضافر جهود السعودية لحماية الناس من خطر الفيروس





كما وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تخصيص الثاني من شهر مارس في كل عام، ليكون يوم "شهيد الصحة".

وبينت الوزارة الهدف من اليوم، وقالت، أنهم تفانوا في أداء أعمالهم وضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.





سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا نسبيا في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث سجلت 302 حالة إصابة جديدة.

ووفق العدد الأحدث، يصبح إجمالي الإصابات في المملكة 378002 ألف حالة، وبتسجيل 5 حالات وفاة جديدة، يرتفع الإجمالي إلى 6505 آلاف حالة وفاة.





