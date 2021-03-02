إنذار خطير لمنظمة الصحة العالمية: استعدوا الأزمة القادمة مشاكل في السمع

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من أن واحدا من كل أربعة من سكان العالم سيعاني من مشاكل في السمع بحلول عام 2050 ، ودعت إلى مزيد من الاستثمار في الوقاية والعلاج، وفق ما أوردت صحف دولية.





قالت المنظمة في أول تقرير عالمي عن المخاطر على الحاسة السمعية، إن أسباب العديد من المشاكل يعود لمشكلات مثل الالتهابات والأمراض والعيوب الخلقية والتعرض للضوضاء وخيارات نمط الحياة، وكل تلك أمور يمكن الوقاية منها.





واقترح التقرير مجموعة من الإجراءات التي حسب تقديراتها ستكلف 1.33 دولار للفرد في السنة.





مقابل ذلك ، حددت رقمًا يقارب تريليون دولار أمريكي تضيع كل عام لأن المشكلة لم تتم معالجتها بشكل صحيح.





وذكر التقرير أن "عدم التصرف سيكون مكلفا من حيث صحة ورفاهية المتضررين ، والخسائر المالية الناجمة عن استبعادهم من الاتصال والتعليم والتوظيف".





وأضافت أن واحدًا من كل خمسة أشخاص في العالم يعاني حاليا من مشاكل في السمع.





لكن التقرير حذر من أن "عدد الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع قد يزيد أكثر من 1.5 مرة خلال العقود الثلاثة المقبلة" إلى 2.5 مليار شخص - ارتفاعًا من 1.6 مليار في عام 2019.





وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها أنه من بين 2.5 مليار ، سيكون 700 مليون في عام 2050 يعانون من حالة خطيرة بدرجة كافية تتطلب نوعًا من العلاج، ارتفاعًا من 430 مليونًا في عام 2019.





وأضافت أن الكثير من الزيادة المتوقعة ترجع إلى الاتجاهات الديموجرافية والسكانية.





وأمس، قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إنه من "السابق لأوانه" و "غير الواقعي" التفكير في إمكانية إنتهاء وباء فيروس كورونا بالمطلق بحلول نهاية العام، لكن الوصول الأخير للقاحات الفعالة يمكن أن يساعد على الأقل في الحد بشكل كبير من حالات دخول المستشفى والوفاة.





قال الدكتور مايكل رايان ، مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ، إن التركيز الوحيد للعالم في الوقت الحالي يجب أن ينصب على إبقاء انتقال COVID-19 عند أدنى مستوى ممكن.





وذكر في إفادة إعلامية: "إذا كنا أذكياء ، فيمكننا الانتهاء من الاستشفاء والوفيات والمأساة المرتبطة بهذا الوباء" بحلول نهاية العام.





وقال ريان إن منظمة الصحة العالمية اطمأنت بشان البيانات المتعلقة بالعديد من اللقاحات المرخصة والتي يبدو أنها تساعد في الحد من انتشار للفيروس.





في غضون ذلك ، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه من "المؤسف" أن يتم تطعيم البالغين الأصغر سنًا والأكثر صحة في بعض البلدان الغنية ضد فيروس كورونا قبل العاملين الصحيين المعرضين للخطر في البلدان النامية.





أضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن التطعيمات التي قدمتها جهود كوفاكس COVAX المدعومة من الأمم المتحدة بدأت هذا الأسبوع في غانا وساحل العاج ، لكنه أعرب عن أسفه لأن هذا حدث بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا في تطعيم سكانها.





وقال "الدول ليست في سباق مع بعضها البعض، هذا سباق ضد الفيروس. نحن لا نطلب من البلدان تعريض شعوبها للخطر. نطلب من جميع البلدان أن تكون جزءًا من جهد عالمي لقمع الفيروس في كل مكان ".



