بعد ظهور السلالة البرازيلية.. بريطانيا تتحدث عن لقاح جديد يتعامل مع تحورات كورونا

أكد وزير الصحة البريطانية، مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أن العمل مستمر على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة.





ووفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، قال هانكوك: "لم يتم دراسة لقاحاتنا الحالية ضد هذه السلالة، ونحن نعمل على فهم التأثير الذي قد يكون له، لكننا نعلم أن هذه السلالة المتحورة تسبب في تحديات كبيرة في البرازيل".





وأضاف: "لذلك سنفعل كل ما في وسعنا لوقف انتشار السلالة الجديدة في المملكة المتحدة، وتحليل آثارها وتطوير لقاح محدث يعمل على جميع هذه المتغيرات المثيرة للقلق وحماية التقدم الذي أحرزناه".





وتابع: "لقد حددنا مجموعة أدوات الاختبار المنزلية المعنية، كما تم تضييق نطاق بحثنا من الدولة بأكملها وصولًا إلى 379 أسرة في جنوب شرق إنجلترا، ونحن نتواصل مع كل واحدة."





وشدد هانكوك على أن إطلاق حملة التطعيم قد وضع المملكة المتحدة على "طريق التعافي"، لكنه حث الناس على توخي الحذر.





وأكد وزير الصحة البريطاني، الاثنين، أنه لم يحدث «أي انتشار مجتمعي آخر» للسلالة البرازيلية الجديدة لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من إخفاق عملية تعقب لشخص ثبتت إصابته بتلك السلالة التي اكتشفت لأول مرة في البرازيل.





وقال هانكوك، في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، إن الحكومة تتمتع «بدرجة عالية من الثقة» بأن خمسًا من الحالات الست للسلالة الجديدة التي اكتشفت في بريطانيا التي تم تأكيدها (الأحد)، عزل هؤلاء الأشخاص أنفسهم، واتبعوا التوجيهات الإرشادية العامة للحكومة.





وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن هناك "جهودا هائلة'' جارية لاحتواء انتشار الفيروس البرازيلي المتغير.





وخلال زيارة، لمدرسة في ستوك أون ترينت، قال جونسون: 'إذا نظرت إلى ما فعلناه في حالة البديل الجنوب أفريقي، فقد تم بذل جهد كبير هناك، مؤكدا أن "الشيء نفسه يحدث الآن لاحتواء أي انتشار للمتغير البرازيلي".





وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاحات ليست فعالة ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.



