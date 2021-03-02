انتشار سلالة جديدة من كورونا في الولايات المتحدة يثير الرعب

«انتشار سلالات شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد تهدد بالوصول إلى تفشي سلالة رابعة في الولايات المتحدة»، أصدرت مسؤولة صحية هذا التحذير للتعبير عن شعورها بالقلق حول بيانات كوفيد-19 الأخيرة.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قالت رئيسة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الدكتورة روشيل والينسكي إنه تم تسجيل حوالي 70 ألف حالة جديدة يوميًا الأسبوع الماضي، وهو ما يعد عدد كبير جدًا.