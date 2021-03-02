انتشار سلالة جديدة من كورونا في الولايات المتحدة يثير الرعب

«انتشار سلالات شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد تهدد بالوصول إلى تفشي سلالة رابعة في الولايات المتحدة»، أصدرت مسؤولة صحية هذا التحذير للتعبير عن شعورها بالقلق حول بيانات كوفيد-19 الأخيرة.
ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قالت رئيسة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الدكتورة روشيل والينسكي إنه تم تسجيل حوالي 70 ألف حالة جديدة يوميًا الأسبوع الماضي، وهو ما يعد عدد كبير جدًا.
وأضافت أنه كان هناك ما يقرب من 2000 حالة وفاة في اليوم في نفس الفترة، موضحة أنه في هذا المستوى من الحالات، مع انتشار المتغيرات فإنها تعد تهديدا حقيقيا للبلد بأكملها.
ورغم وجود العديد من الإصدارات أو المتغيرات المختلفة من كوفيد-19، لكن خبراء الصحة قلقون بشكل خاص بشأن عدد قليل يبدو أكثر عدوى، منها تلك التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.
ووافق مركز السيطرة على الأمراض أن السلالة (B.1.1.7) من كورونا شديدة العدوى الذي تم العثور عليه لأول مرة في المملكة المتحدة سيصبح السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة هذا الشهر.
ومن المتوقع ان تشهد الولايات المتحدة انتشار جديد لسلالة رابعة من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 28 مليون إصابة و 500000 حالة وفاة مرتبطة بـ كوفيد-19 ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
وكانت قد انخفضت الإصابات والوفيات اليومية بشكل حاد بعد أن بلغت ذروتها في يناير، عندما بدأت التطعيمات ضد المرض في الارتفاع، لكن مركز السيطرة على الأمراض يقول أنه يجب أن يتم تطعيم المزيد من الأشخاص قبل انتشار السلالة الجديدة.