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أخبار العالم

فرنسا: نحرص على استقرار وأمن السعودية في مواجهة تهديدات الحوثي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:17 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها للهجوم الذي شنه الحوثيون على العديد من المدن السعودية، في 27 فبراير الماضي.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "تدين فرنسا بأشد العبارات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقها الحوثيون على العديد من المدن السعودية، ومنها العاصمة الرياض، في 27 فبراير المنصرم". 

وأضاف البيان: "تهدد هذه الهجمات الجوية الجديدة التي تستهدف مناطق مدنية عمدًا والتي تنتهك القانون الدولي، أمن الأراضي السعودية واستقرار المنطقة اللذين تحرص عليهما فرنسا حرصًا شديدًا". 

وتابع البيان: "ويبلور تكثيف هذه الهجمات من جديد فداحة التهديد الذي يفرضه انتشار الطائرات المسيّرة والصواريخ على المنطقة برمتها وضرورة مواجهتها من خلال اتباع نهج ديبلوماسي وإقليمي".

وطالبت الخارجية الفرنسية الحوثيين بإنهاء الهجمات في محافظة مأرب في اليمن فورًا ووقف جميع الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والمضي على نحو بنّاء في عملية سياسية تُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن.

وأكدت الخارجية الفرنسية حشد جهودها من أجل وقف الأعمال العدائية في اليمن واستئناف المحادثات في سبيل التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل يُشرك جميع الأطراف المعنية وبرعاية الأمم المتحدة.
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