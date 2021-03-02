شيكابالا وجنش يطالبان لاعبي الزمالك بالتركيز

حرص محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد عبدالشافي، وحازم إمام، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التحدث إلى زملائهم بالفريق الأبيض قبل مران اليوم، الثلاثاء.
وطالب الرباعي الأبيض، اللاعبين بالتركيز خلال التدريبات، وتحسين نتائج المباريات، خاصة أن الأيام الماضية شهدت تمرد بعض اللاعبين، وعدم خوضهم للتدريبات؛ اعتراضًا بعض البنود عقودهم؛ وهو ما أدى إلى فقدان تركيزهم خلال المباريات الأخيرة، الأمر الذي أسفر عن تراجع النتائج.
وشدد الرباعي، خلال حديثه مع لاعبي الزمالك، أن هناك حالة غليان من جانب الجماهير البيضاء، خاصة أنها قدمت الدعم الكافي للفريق الأبيض طوال الفترة الماضية على الرغم من خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الأهلي، وعلى الرغم من ذلك تراجعت نتائج الفريق بشكل كبير، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.
ولم يتواجد شيكابالا بمقر نادي الزمالك لحضور الاجتماع في ظل معاناته من إصابة قوية في العضلة الخلفية، ولكنه قام بمتابعة الجلسة أونلاين مع باقي القيادات.