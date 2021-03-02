جامعة الفيوم: ١٢٠٧٦ طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية، وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ١٢٠٧٦ طالب وطالبة وذلك لليوم الرابع على التوالي الثلاثاء الموافق ٢-٣-٢٠٢١.





أشار شديد أنه خلال الفترة الصباحية قام ٧٦١٩ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ٢٥٤، منهم ٢٦ تقدموا بعذر، و ٢٢٨ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالبين قاموا بتأدية امتحانهما داخل لجان خاصة، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالة غش واحدة، ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا.





وأضاف شديد أنه خلال الفترة المسائية قام ٤٤٥٧ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١٣٣، منهم ٣٩ تقدموا بعذر، و ٩٤ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود حالتين غش تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، وثلاث حالات قاموا بتأدية الامتحانات داخل لجان خاصة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا.











