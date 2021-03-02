وقف سلسلة التراجعات.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بختام التعاملات

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-3-2021 ، بدون المصنعية في ختام التعاملات بالنسبة للأعيرة المختلفة ، حيث استقرت الاسعار مقارنة بمستهل التعاملات اليوم ، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشرة موقع "إيچيبت جولد برايس توداي"





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سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 766 جنيها للجرام الواحد.

فيما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 نحو 875 جنيها .

بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 657 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 511 جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6128 جنيها .

وأوقية الذهب وصلت نحو 27.23 ألف جنيه.

أما سهر كيلو الذهب نحو 875.43 ألف جنيه.





وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.





سعر الذهب بالمضنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.