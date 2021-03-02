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اقتصاد

سعر الذهب اليوم 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:01 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
استقر سعر الذهب في مصر  في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021؛ بعد زيادته أمس بصورة طفيفة لم تجاوز حاجز الجنيه الواحد علي مستوي أعيرة الذهب .

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا بالنسبة للجرام الواحد نحو 766 جنيها .

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فيما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 875 جنيها .

بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 657 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 511 جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6128 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.23 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 875.43 ألف جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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