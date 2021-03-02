حتى الموت فيه خيار وفقوس.. نادية العراقية تكشف سر هجومها على الإعلام.. فيديو

كشفت الفنانة نادية العراقية أسباب هجومها على وسائل الإعلام و الفضائية بسبب عدم الاهتمام بخبر وفاة الفنانة أحلام الجريتلي التي توفيت في نفس يوم وفاة الفنان الراحل يوسف شعبان. القنواتالفضائيةالاهتمامتوفيت





وقالت نادية العراقية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" السوشيال ميديا والفيسبوك تحول لـ صفحة وفيات وفي بعض الأحيان اكون محرجة من كتابة النعي لأي شخص توفى ".





وأضافت نادية العراقية متعجبة:" الدنيا فيها خيار وفقوس لكن حتى الموت خيار وفاقوس وليه لا يتم إنصاف الفرد حتى في موته ".





وتابعت نادية العراقية:" لماذا تحدث الإعلام عن الراحل يوسف شعبان ولم يتحدث عن أحلام الجريتلي، وأحلام الجريتلي لها تاريخ طويل في مجال الفن ".





واكملت نادية العراقية:" أحلام الجريتلي كانت أم بمعنى الكلمة وكانت محترمة بشكل كبير وكانت محبوبة من الجميع ".



