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محافظات

حفاظا على المظهر الجمالي .. إزالة الإعلانات المخالفة والإشغالات في حملة بشوارع المنيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:53 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إزالة الإعلانات المخالفة والمنتهية مدتها، والإشغالات لتسببها في حجب الرؤية بالشوارع العامة ومخالفتها للقانون. 

قال العميد محمد صلاح رئيس المركز أن ادارة الإعلانات بالوحدة المحلية تمكنت من رفع اللافتات والاعلانات المخالفة من شارعي سعد زغلول والجمهورية من على أعمدة الإنارة  بحي شمال ووسط المدينة لتوسعة الطريق أمام حركة السيارات وعدم حجب الرؤية لاستعادة الشكل الجمالى للمدينة.

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أسفرت الحملة عن إزالة 13 حاله إشغال لاعلانات مخالفة وذلك في ضوء الخطة الموضوعة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة وعمل اللازم قانونا حيال المخالفين.

وأضاف محمد صلاح وكيل ادارة الاعلانات، أن الحمله استهدفت جميع شوارع المدينة وذلك بحضور رجال قسمى الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية وتم رفع كافة الاعلانات المخالفه التى تعوق حركة السيارات والتي تؤثر بالسلب علي المظهر الجمالي وتعوق رؤيه المارة وقائدي السيارات.

وفي سياق متصل قام حي غرب مدينة المنيا برئاسة رمضان جمال و أحمد صابر رئيس قسم الاشغالات بالحي بحملة مكبرة لإزالة التعديات والاشغالات بالشوارع التي تعوق حركة المارة. 

أسفرت الحملة عن إزالة الاكشاك الغير مرخصة وإزالة الاشغالات بسوق شاهين وبكفر المنصورة وشوارع مضرب الأرز و ٦ اكتوبر وعدلي سليمان وتم إزالة والحواجز الاسمنتية ورفع المخلفات تيسيرا لحركة المواطنين ومنع الزحام، وذلك في ضوء توجيهات رئيس المركز للتصدي بكل حزم وقوة لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية وعدم السماح باى تراخي او استثناء ات في رفع كافة أشكال التعديات الواقعه باحياء المدينة، وذلك لإعادة المظهر الحضاري والجمالي. 


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