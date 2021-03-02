شاهد .. أحمد عز من كواليس أمن قومى بالأردن

يواصل أحمد عز تصوير مشاهده بالأردن ضمن أحداث مسلسل " أمن قومى الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.





وغادر عز مصر يوم الأحد الماضي متجها إلى الأردن لتصوير باقي المشاهد الخارجيه هناك .





ومن المنتظر أن ينتهى عز من مشاهده غدا.. ليعود بعدها إلى القاهرة وسيتبقي فقط أربعة أيام للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل".





ويشارك عز في بطولة مسلسل أمن قومي هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.



