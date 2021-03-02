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حوادث

ضبط 8 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل أحدهم بالإسكندرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:13 م
التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم البحث والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات مباحث إدارة شرطة السياحة والآثار بالإسكندرية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالحفر والتنقيب خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام و مديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مسكن المتهم ، وأمكن ضبطه ، وكذا ضبط (7 أشخاص آخرين ، لأحدهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر والتنقيب بالمسكن المشار إليه ، وعثر على (حفر مستطيل الشكل بأبعاد 5م ×2م وعمق 10م تقريبًا جزء منه مغمور بالمياة بداخله فتحة تودى لسرداب - إناء فخارى إسطوانى الشكل يشتبه فى أثريته - كمية من الأتربة والأحجار الناتجة عن أعمال الحفر – الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) .

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بالحفر خلسة بالمسكن المشار إليه بالإشتراك مع المتهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
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