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حوادث

عبر الفيديو كونفرانس .. افتتاح المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:26 م
الامين العام لمجلس
الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
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مصطفى الرماح
يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الخميس (4/3/2021م) المؤتمر  الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانىء.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانىء  في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي – إدارة التكامل الاقتصادي، وإدارة المنظمات والاتحادات العربية)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل ( FRONTEX)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها: دور أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانىء في مكافحة التهريب، ومشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن. وسيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال أمن الحدود والمطارات والموانىء، وينظر في نتائج أعمال الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء هذه الأجهزة وأجهزة الجمارك في الدول العربية. 
 
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
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