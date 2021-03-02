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مايا مرسي: كلمة مصر بمنتدى أسوان للسلام شملت الإنجازات المصرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:13 م
مايا رئيس المركز
مايا رئيس المركز القومي للمرأة
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عادل نصار
عرض برنامج غرفة الأخبار، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم تقريرا مصورا عن فعاليات منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين المنعقد في الفترة من الأول إلى الخامس من مارس الحالى، بمشاركة رؤساء دول وحضور رفيع المستوى وخبراء فى مجالى التنمية والسلام.

وخلال التقرير قالت مايا رئيس المركز القومي للمرأة، إن مصر حصلت على المركز الأول في تقرير الأمم المتحدة حول التحركات المثالية خلال كورونا، مضيفة أننا كنا من أعلى الدول في الشرق الاوسط وأفريقيا في هذا الأمر.

وأكدت مايا رئيس المركز القومي للمرأة، أن كلمة مصر بمنتدى أسوان للسلام شملت الإنجازات المصرية.

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