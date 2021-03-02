رئيس جامعة طنطا يستقبل منسقى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

استقبل الدكتور محمود ذكى ، رئيس جامعة طنطا, مساء اليوم،أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" فى الغربية، بحضور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمبة البيئة، والدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي للجامعة، والدكتوره زينب سامى المنسق العام بالغربية، وعبدالوهاب الحضرى وهبه الشرقاوى "منسق مساعد" ، والدكتور محمد النويهى وحنان الجندى.

أكد رئيس جامعة طنطا، دعمه المطلق لمبادرة "حياة كريمة" والتى تعد أحد المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولي بالرعاية بالقري والنجوع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف مثمنا جهود القيادة السياسية الحكيمة فى تنفيذ عديد المبادرات الرائعة على أرض الواقع فى جميع المناحى.





وأضاف الدكتور محمود ذكى، حرص جامعة طنطا على الاستثمار الامثل لإمكاناتها وتعظيم قدراتها لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل محافظة الغربية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وغيرها.





أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضرورة تنسيق الجهود، وتحديد الأدوار والمسئوليات المشتركة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فى الغربية والجهات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يضمن تنفيذ المبادرة وبلورة رسالتها في صورة محاور عمل فعلية قابلة للتنفيذ.



