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تعليم

عميد تربية عين شمس يشكف لـ صدى البلد تفاصيل البرامج الجديدة بالكلية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:28 م
عميد تربية عين شمس
عميد تربية عين شمس
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حسام الفقي
كشفت الدكتور ماجد ابو العينين عميد  كلية التربية بجامعة عين شمس عن اجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس ) بنظام الساعات المعتمدة مشيرا الي انه تم اضافة برامج جديدة بالكلية لاول مرة في مصر ويمكن  التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022  بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لاول مرة في مصر.

وأضاف الدكتور ماجد خلال تصريحاته لصدي البلد ان شروط القبول للطلاب كالاتي :
1_ ان يكون مستوفيا لشروط الفبول التي تتحددها المجلس الاعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 
2_ ان يكون متفرغا للدراسة بالكلية 
3_ ان يجتاز الطالب مستوي اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس 
4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية للمارسة مهنة التدريس 
5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج 
6_ تكون الاولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة اولي .
 وأشار الدكتور ماجد الي ان الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وستكون باللغة الانجليزية مشيرا الي  مميزات الدراسة بالكلية تتضمن :

1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
2_ الكلية الاولي في تقديم البرنامج في مصر 
3_بعد التخرج يكون الطالب معلم stemوهو تخصص نادر في مصر 
4_يكون الخريج قادرا علي التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية 
5_منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.

وأكد عميد كلية التربية انه يوجد شرطين فقط للتشعيب .

1_ تكون الاولوية لخريجي مدارس ستيم 

2_يتم التشعيب وفقا للاجرءات والمعايير التي يقررها مجلس الكلية وباعداد تتناسب واماكانات الكلية واعداد هيئة التدريس والعبء التدريسي المتوقع واحتياجات سوق العمل والطلب علي البرامج من قبل الطلاب 
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