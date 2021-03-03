اليوم.. نظر دعوى فرض الحراسة على شركة أطباء القاهرة الجديدة

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى فرض الحراسة القضائية، على شركة أطباء القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، ويمثلها قانونًا دينا بهي الدين عبد الحميد الجندي، والمرفوعة من هشام أحمد فتحي السيد حسين، وإيهاب أحمد زكى البرعي، وتعين الأخير حارسًا عليها، وتقديم دفاتر وحسابات الشركة، وتصفية حساباتها، وبيان مستحقات مقيمي الدعوى.





كشفت أوراق الدعوى ، أن إيهاب أحمد زكى البرعي، وهشام أحمد فتحى السيد حسين، أقاما دعوى قضائية، ضد الممثل القانوني لشركة أطباء القاهرة الجديدة، "ش.م.م"، ويمثلها دينا بهى الدين عبد الحميد الجندى، وأحمد محسن محمد عبد المجيد سلامة، ودينا عمر عباس سيد أحمد، ومروة فاروق عبدالحميد محمد إبراهيم، وخالد حسن محمد الحوشي، طلبا في ختامها القضاء بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على شركة أطباء القاهرة الجديدة، وتعين إيهاب البرعى حارسًا عليها، تكون مهمته استلام الشركة، ودفاترها و أصولها و معداتها و أجهزتها و مخازنها و استلام أرباحها و دفع المصروفات، وتوزيع الربح على المساهمين كلًا بحسب حصته في المال لحين انتهاء النزاع و إضافة المصروفات، وتسليم دفاتر و حسابات الشركة، وكافة المستندات والميزانيات، والقوائم المالية للشركة موضوع النزاع و في حالة تقديم كافة المستندات المتعلقة بالشركة ندب أحد الخبراء المختصين لاستلام كافة المستندات والانتقال للشركة و تصفية حسابات الشركة و بيان مستحقات المدعيين.



