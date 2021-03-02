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منوعات

الفنكوش.. دواء كورونيل الوهمي لعلاج مرضى كورونا والحقيقة صادمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:51 م
دواء كورونيل
دواء كورونيل
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أماني إبراهيم
من حين لآخر، تثير الهند الجدل منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إما بوصفة وهمية أو علاج مزيف للمرض المعدي، وهذه المرة أعلنت الأخبار الهندية عن خلطة عشبية مثيرة للجدل مع تجدد الادعاءات بأنها فعالة ضد فيروس كورونا.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تم إطلاق المادة ، التي تسمى (كورونيل)، مؤخرًا في حدث حضره بعض وزراء الحكومة الهندية، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي واحد لقدرته العلاجية، حيث قدم بعض المشككين دعوى للتأكد من الموافقة على استخدامها.

وهذه المادة عبارة عن مزيج من الأعشاب المستخدمة في الطب الهندي التقليدي وتبيعه شركة باتانجالي، وهي شركة سلع استهلاكية كبيرة في الهند ، تحت اسم دواء "كورونيل".

وظهر الدواء لأول مرة في يونيو من العام الماضي، حيث روج له خبير اليوجا الشهير بابا رامديف ، ووصفه لجمهوره دون أي أساس علمي بأنه علاج لـ عدوى كوفيد-19.

وتوقفت الشركة عن التسويق بعد تدخل من الحكومة الهندية، التي قالت إنه لا توجد بيانات تثبت أنه يعمل كعلاج، ومع ذلك ، قالت الحكومة إنه قد يستمر بيعها على أنها معزز للمناعة، وفي 19 فبراير من هذا العام ، عقدت الشركة حدثًا آخر، بحضور وزير الصحة الدكتور هارش فاردان، تكررت فيه الادعاءات بأنها يمكن أن تمنع وتعالج عدوى كوفيد-19.

فيما أثار حضور الدكتور فاردان انتقادات من أكبر هيئة للأطباء في الهند، وهي الجمعية الطبية الهندية، ووصفوا الترويج للدواء بانه غير علمي ويعد إهانة للشعب الهندي،، وطالبوا الوزير بتوضيح ما إذا كان يؤيدها كعلاج.

ودافعت شركة باتانجالي عن حضور الوزير قائلة إنه لا يؤيد الطب التقليدي في الهند والذي يعتمد على استخدام الوصفات والأعشاب، وتواصل الشركة الإصرار على أن منتجها يعمل ضد كوفيد-19.

وقامت إحدى المعامل السويسرية بإجراء دراسة للتأكد من فعالية الدواء استنادا على تجارب معملية ف يوفمبر 2020، ولكن لم يكن هناك أي دليل على أن كورونيل يمكن أن يعالج فيروس كورونا لدى البشر، ومن المتوقع أن يكون هذا الدواء المكون من اعشاب ذو تأثير مختلف على الصحة العامة.
الفنكوش.. دواء كورونيل الوهمي لعلاج مرضى كورونا والحقيقة صادمة
الفنكوش.. دواء كورونيل الوهمي لعلاج مرضى كورونا والحقيقة صادمة
الفنكوش.. دواء كورونيل الوهمي لعلاج مرضى كورونا والحقيقة صادمة
الفنكوش.. دواء كورونيل الوهمي لعلاج مرضى كورونا والحقيقة صادمة
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