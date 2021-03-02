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أخبار العالم

لا تلعبوا بالنار.. أول رد من روسيا على العقوبات الأمريكية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:36 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، على منظمات ومسؤولين روس، بسبب قضية اعتقال وتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، في بيان، إن قرار العقوبات الأمريكي الأوروبي المشترك "هجوم معاد لروسيا"، و"انتصار للعبثية"، وفقًا لقناة "آر.تي" الروسية.

وأضافت: "يحاول البيت الأبيض مرة أخرى، المتورط في مشاكله الداخلية، ترسيخ صورة العدو الخارجي.. لقد علقنا مرارا وتكرارا على هذه السياسة الأمريكية التي تخلو من المنطق والمعنى وتؤدي فقط إلى إضعاف العلاقات الثنائية بشكل متزايد، الأمر الذي جعلته واشنطن بالفعل يصل إلى نقطة التجميد الكامل".

وتابعت: "تنتصر العبثية عندما يعلن أن سبب فرض العقوبات هو استفزاز متعمد مع تسميم مزعوم لنافالني بنوع من المواد الكيماوية القتالية.. كل هذا مجرد ذريعة لمواصلة التدخل المفتوح في شؤوننا الداخلية".

وأردفت زاخاروفا: "سنرد على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وليس بالضرورة بشكل متماثل".

وأشارت إلى أن "الإدارة الأمريكية لا تدرك أن الزمن قد تغير، ومحاولات إملاء الحقائق الجيوسياسية الحديثة تأتي بنتائج عكسية لمن لا يستطيع رفضها، وبدلا من الانجرار إلى جولة جديدة من المواجهة، يجب على الولايات المتحدة أن تحرص على الوفاء الصادق بالتزاماتها، على سبيل المثال، تدمير الأسلحة الكيميائية، التي لم تمتلكها روسيا منذ عام 2017".

ووجهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية رسالة إلى واشنطن قائلة: "نحث الزملاء في واشنطن على عدم اللعب بالنار".

وشددت على أن "فرض شيء ما على روسيا عن طريق العقوبات أو الضغوط الأخرى قد فشل في الماضي، وهي تفشل الآن، وإذا لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لحوار متساو على أساس معقول، فهذا هو خيارهم".
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