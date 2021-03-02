متحدث الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي وأزمة خصومات شيكابالا

أكد عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن النادي حريص على التمسك بفرجاني ساسي وعدم التفريط فيه، مؤكدًا أن النادي سيوفر كافة الإمكانيات للاحتفاظ به لأن قيمته كبيرة وكل الأندية تتمنى أن ينضم إليها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان بالاشتراك مع الإعلامية كريمة عوض، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أن النادي فتح تحقيقًا إداريًا داخليًا بخصوص قيمة الأموال المخصومة من شيكابالا، منوهًا إلى أن تلك القضايا المرحلة من الإدارة السابقة تحتاج إلى درجة كبيرة من الإدارة والحكمة لكي يتم تجاوزها.





وعن قضية بنيامين أشيمبونج، قال إن المسألة ما زال فيها أخذ ورد ويوجد بها مفاوضات طويلة ومعقدة، منوهًا إلى وجود 1.1 مليون دولار التي تم الحكم فيها للاعب نتيجة مهارة محاميه.