أماكن لجان الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول بزراعة عين شمس .. اليوم

أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس عن أماكن لجان الطلاب لجميع الفرق حسب الجداول المعلنة سابقا يوم الأربعاء 3 مارس 2021 ويمكن للطلاب معرفة اماكن اللجان من خلال هذا اللينك اضغط هنا .
وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدى البلد، أن الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتأمين امتحانات الطلاب والحفاظ على صحتهم ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا ، بداية من رش وتعقيم القاعات ولجان الامتحانات ، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة للطلاب ومنع دخول أى طالب للجان بدون ارتداء الكمامة وعمل المسح الحراري للطلاب.
وأكد الدكتور أحمد أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات، منوها أنه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.
كما يعقد يوم الخميس القادم الموافق 4/3/2021 الاجتماع الأول للمجلس البحثى لجامعة عين شمس ( أونلاين ) برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن صالح وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا ، يأتي ذلك في ضوء موافقة الأستاذ الدكتور محمود المتيني علي اعتماد اختصاصات وتشكيل المجلس والذي يضم بين عضويته علماء الجامعة المكرمين ضمن أفضل 2% من علماء العالم والذين يعدون بمثابه العمود الفقري للمجلس .