أماكن لجان الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول بزراعة عين شمس .. اليوم

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدى البلد، أن الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتأمين امتحانات الطلاب والحفاظ على صحتهم ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا ، بداية من رش وتعقيم القاعات ولجان الامتحانات ، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة للطلاب ومنع دخول أى طالب للجان بدون ارتداء الكمامة وعمل المسح الحراري للطلاب.





وأكد الدكتور أحمد أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات، منوها أنه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.