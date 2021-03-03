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ديني

متى أتحدث مع ابني عن أمور الزواج؟.. دار الإفتاء تكشف السن المناسبة.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:36 ص
متى أتحدث مع ابني
متى أتحدث مع ابني عن أمور الزواج؟ دار الإفتاء تكشف السن
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "عند أي سن أعرف ابني موضوع الزواج؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يستحب أن يعرف الابن أمور الزواج من سن مبكرة، فنحن في عصر إن لم يتعلم الابن الصح من الوالد، فيستعلمه بشكل مشوّه من العوامل الخارجية.

وأشار إلى أنه ممكن أن يتم الحديث مع الابن عن هذه الأمور من سن عشر سنوات مثلا، وهناك كتب تساعد في كيفية شرح هذه الأمور بشكل موضوعي وعلمي ويرفع الحرج ولا يجرح الخيال.

وتابع: لابد من معرفة الأب أن يعلم ابنه أن جسده خاص به فقط ولابد من احترامه ولا يسمح لأي شخص أن يقترب منه، ويعلمه كيفية التصرف لو تعرض الابن لأحد يخترق هذه الحدود.

وذكر أن الابن بذلك يأخذ معلومات بشكل تدريجي ويطمئن لوالده ويسأله عن أي شيء يريد أن يتعلمه لأنه لو لم يتعلم مع الوالد وشعر معه بالأمان، فسيلجأ للقنوات الخارجية التي قد تؤدي به إلى الانحراف.

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