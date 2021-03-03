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منوعات

هوت شورت.. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:06 ص
سلمى الشيمي
سلمى الشيمي
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محمد بدران
نشرت عارضة الأزياء "سلمى الشيمي"، المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة سقارة" صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة .

وتالقت سلمى الشيمي؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية هوت شورت باللون اللبني، وبدي كت أبيض عاري الكتفين، نال إعجاب متابعيها.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بـ"زي فرعوني" بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.


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