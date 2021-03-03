بسبب إدمان الخيول.. موظفة تسرق أكثر من 37 مليون جنيه من شركتها.. صور





وجدت موظفة بريطانية تدعى «ليزا كراوشو» 45 عامًا، أن اهتمامها بالفروسية "أكثر إدمانًا من المخدرات" على حد قولها.





وأبدت توفير أسلوب حياة فاخر لنفسها، والاستمتاع بوجود العديد من الخيول باهظة الثمن حولها إلى جانب معدات الفروسية، فسرقت أكثر من مليون و700 ألف جنيه استرليني من رب عملها (أي ما يعادل أكثر من 37 مليون جنيه مصري".





استمعت محكمة جريمسبي كراون إلى أن كراشو، من جينزبورو وسكونثورب، اعترفت بأنها "دمرت" شركة رئيس عملها بسرقة النقود على مدى خمس سنوات.





واكتشفت شركة North Lincolnshire السرقة عندما بدأت في تلقي خطابات تحصيل الديون بعد بيع الشركة.





ويصرح «دي إس بن روبينسون» ضابط بوحدة الجرائم الاقتصادية بشرطة هامبرسايد: "يمكن أن يكون الاحتيال جريمة صعبة للغاية، خاصة عندما يكون مستوى المخالفة كبيرًا مثل هذه الحالة.





ولم تدمر الآنسة كوراشو شركة ناجحة في شمال لينكولنشاير فحسب، بل دمرت أيضًا سنوات تفاني المالكين وتأمينهم المالي للمستقبل.





ويواصل المحققون من فريق استرداد الأصول بإجراء تحقيقات في أي أصول تم الحصول عليها نتيجة لإجرام ليزا كراوشو.

قد تدفع المخدرات مدمنيها إلى السرقة وارتكاب الجرائم؛ من أجل إشباع رغباتهم، لكن ماذا عن إدمان تربية الخيول؟، والتي دفعت امرأة لسرقة أكثر من مليون و700 ألف جنيه إسترليني لتمويل عادتها في شراء الخيول.