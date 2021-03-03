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توك شو

أحمد حلاوة يروي موقفاً جميلاً للزعيم عادل إمام معه.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:03 ص
الفنان أحمد حلاوة
الفنان أحمد حلاوة
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البهي عمرو
قال الفنان أحمد حلاوة، إنه يلعب الشخصية، من خلال الشخصية والموقف، موضحًا أنه يعلم طلابه هذا المبدأ.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن هناك موقفاً جميلاً جمعه بـ الزعيم عادل إمام، قائلاً: " كان فى عمل مشترك وكنت بلعب الدور وخرجت عن النص المكتوب والزعيم لم يتحدث، بينا خرج زميل آخر وقام الزعيم بإحراجه وقال له قول اللى مكتوب فى النص".

ولفت إلى أن هناك موقفا جميلا آخر من الزعيم فى مسلسل عفاريت عدلي علام، وقال : " كان فى أغنية فى أحد الأدوار لـ المطرب عمرو دياب، ولكن لم أغني لـ عمرو دياب وقمت بغناء أغنية  طول عمري أحب الجد".

وأشار إلى أن الزعيم طالب بإعادة المشهد وليس لتغيير الأغنية ولكن قال: طب المشهد ده بتاع حلاوة وعشان انتوا لغوشتوا عليه هعيده تانى ويكون بتاعه".

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