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رياضة

بسبب الزمالك .. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ مصطفى محمد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:22 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

وجّه الإعلامي مدحت شلبي رسالة إلى مصطفى محمد هداف فريق جالاتا سراي التركي، والمُعار من صفوف الزمالك .

وقال "شلبي" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "أون تايم سبورت" : "أعتب على مصطفى محمد حين سُئل عن سر احتفاله بطريقة السهم بعد أحد أهدافه ولم يذكر اسم الزمالك".

وأضاف: "توقعت 100 % أن يقول مصطفى محمد هذا الاحتفال يمثل السهم الشهير لشعار النادي الذي انتمى له، الزمالك، والذي ظهرت نجوميتي من خلاله ولكنه لم يفعل ذلك".

وتابع: "الملايين تتابع مصطفى محمد خلال هذه الفترة وأتمنى أن يوضح للإعلام التركي أن سر هذا الاحتفال هو شعار الزمالك".

وكشف أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق بيراميدز عن حقيقة مفاوضات النادي لضم مصطفي محمد نجم الزمالك المعار لـ جالاتا سراي خلال الفترة الماضية قبل احترافه .

وأكد ميدو في تصريحات عبر أثير "أون تايم سبورت" أن بيراميدز لم يفاوض مصطفى محمد في أي من الأوقات سواء في الماضي أو حالياً مشددًا أن مصطفي محمد بدأ رحلة تألق رائعة ومازال لديه الكثير ليقدمه.

وأضاف ميدو أن بيراميدز لم يفاوض لاعباً مرتبطاً بعقد مع ناديه، مشددا على أن النادي يسعى لتحسين علاقته باندية الدوري المصري .

وتابع أن الأهلي والزمالك هما قطبا الكرة المصرية وأن فريق بيراميدز لا يسعى لمناطحتهما ولكنه يسعى للوجود بشكل جيد في الدوري المصري والكونفيدرالية، مشدداً على أن الفريق ما زالت لديه فرص للتتويج بالبطولة الافريقية لهذا الموسم.

وعن اعتزاله التدريب فأكد أنه في راحة من مجال التدريب خلال الفترة الحالية ولكنه سيعود في المستقبل .
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