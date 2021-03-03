طرق تعليم الأطفال تنظيف الفم جيدا في وقت مبكر

تعتقد أن ابنك لا يزال صغيرًا جدًا ، ولكن ليس من السابق لأوانه أبدًا البدء في غرس عادات الفم الجيدة، إن العناية بصحة أسنان طفلك أمر بالغ الأهمية لحماية صحته العامة.

تأكد من أن طفلك يتبع القواعد الأساسية للعناية بالأسنان مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا وممارسة الأسلوب الصحيح للتنظيف بالفرشاة رأسيًا بدلًا من الحركة الجانبية.

بمجرد أن يبدأ طفلك في الحصول على أسنانه الدائمة ، قد يوصي طبيب أسنانه باستخدام مادة صمغية أو مادة مانعة للتسرب تساعد في منع أي تسوس للأسنان.

سيضع طبيب أسنان طفلك طبقة رقيقة من الراتنج على الجزء الخلفي من أسنانه ، وهو المكان الذي من المحتمل أن تلتصق فيه جزيئات الطعام. يعمل طلاء الراتينج على أسنان طفلك كطبقة واقية تحافظ على البكتيريا الضارة في مكانها.

كما أنه يمنع الجراثيم من التكاثر في تلك المناطق من الأضراس حيث يصعب على فرشاة الأسنان الوصول إليها. على الرغم من أن طبيب أسنان طفلك قد يضع طبقة من الراتنج ، إلا أن هذا لا يعني أنه سيحمي أسنانه من التلف دون الحاجة إلى رعاية مناسبة.

أخبر طفلك أنه من المهم اتباع عادات نظافة الفم المناسبة مثل التنظيف بالفرشاة مرتين والخيط وغسل الفم بشكل صحيح ، على الرغم من وجود الراتنج في مكانه.

إذا كان طفلك يرتدي دعامات ، يجب أن تساعده في تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل صحيح.

يمكنك مساعدة طفلك في حمل مجموعة أدوات أسنان يدوية مع فرشاة أسنان ومعجون أسنان صغير وخيط تنظيف الأسنان بالداخل.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.