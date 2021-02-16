الطريقة المثلى للتعامل مع الطفل الزنان.. فيديو

كشف الدكتور نور أسامة، أستاذ تعديل السلوك، الطريقة المثلى للتعامل مع الطفل الزنان، لافتًا إلى أنه يجب تطوير المهارات الحسابية لدى الطفل والعمل على لعب المكعبات مع الطفل ووضع جدول لتنظيم يوم الطفل.





وأضاف أستاذ تعديل السلوك، خلال حديثه ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الطفل مرآة لوالدته ووالده ويجب استخدام البدائل للتعامل معه والترويح عن الطفل من خلال وضع جدول تنظيمي متنوع لتقضية وقته.





وتابع أنه يجب العمل على الترويح عن الطفل وتقويمه من خلال الألعاب، مؤكدًا أن الأطفال فى سن سنة وسنتين يجب التعامل معهم بهدوء ، مؤكدا أن الطفل يكون مدرك لوالدته منذ الرضاعة ويعرف تعبيرات وجه والدته.





وأوضح أنه يجب تقليل فترات مشاهدة التيلفزيون بشكل يومي، من خلال التعامل مع المهارات اللفظية وروى القصص.



