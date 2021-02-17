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مرأة

عكس المتعارف عليه.. المشاية غير آمنة وتقضي على رغبة الطفل فى المشي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:40 ص
على عكس المتعارف
على عكس المتعارف عليه مشاية الأطفال تقضي على رغبة النفل فى ا
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أسماء عبد الحفيظ

وفقًا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) ، تحدث معظم الإصابات المتعلقة بالمشاية عندما يتحرك طفل في المشاية إلى حافة الدرج ويسقط والإضافة لهذا فإنها تجعلهم يعتمدون عليها.


يمكن أن يفقد الطفل توازنه: 

قد يفقد الأطفال توازنهم عند الانزلاق على الأرض في المشاية ويسقطون. وفقًا لـ AAP ، يمكن للطفل التحرك بسرعة ثلاثة أقدام في الثانية في المشاية. إن التحرك بمثل هذه السرعات المذهلة أمر مربك للطفل ويمكن أن يؤدي إلى فقدان التوازن.


يتأذى الرأس أكثر عندما يسقط الطفل من المشاية:

عندما يفقد الطفل التوازن في المشاية، فإن جمجمته هي التي تتحمل وطأة السقوط. وجدت دراسة أن 82٪ من حالات السقوط من مشاية الأطفال تؤدي إلى إصابة في الرأس عند الرضيع، الرأس حساسة للغاية عند الأطفال بسبب عظام جمجمتهم الرخوة ودماغهم النامي، يمكن لأي إصابة خطيرة أن تسبب تأثيرًا دائمًا على حياة الطفل.


تزيد المشاية من مخاطر الوفاة العرضية: 

قد تؤدي مشايات الأطفال ليس فقط إلى السقوط، ولكن إلى مجموعة متنوعة من الحوادث الأخرى. يقول الخبراء الطبيون إن الطفل الذي يستخدم المشاية يمكنه الوصول إلى الرفوف العلوية حيث يمكنه سحب الأشياء الكبيرة التي يمكن أن تسقط على رؤوسهم.


تزيد سهولة الوصول من خطر وصول الطفل إلى المواد السامة والمواد الغذائية الساخنة وكذلك أماكن مثل حوض السباحة أو حوض الاستحمام حيث يمكن أن يسقطوا ويختنقوا وحتى يغرقوا.


يمكن أن تحدث الحوادث مع مشايات الأطفال حتى عندما يكون كبار السن في الجوار. يمكن للوالدين فعل القليل أثناء وقوع حادثة غير مرغوب فيها لأن الأمور تحدث بسرعة،  مشاية الأطفال ليست محفوفة بالمخاطر فحسب ، بل يمكن أن تتداخل أيضًا مع نمو الطفل.

مصدر المعلومات موقع kids.

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