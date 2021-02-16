ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تضامن دمياط: تطوير مراكز الطفل والأسرة و50 فصلا موزعة على 12 حضانة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:04 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، عن توقيع بروتوكول تعاون وشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة، لتنفيذ مشروع تطوير مراكز الأسرة والطفل بالمحافظة.

وأكد حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، أن البرتوكول يأتي في اطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي ترعاه وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف، أن الجمعيات بدأت بالفعل جهودها لتطوير عدد 50 فصلا موزعة على عدد 12 حضانة على مستوى المحافظة ، مؤكدا رعايته لهذه الجهود وتقديمه كافة أوجه الدعم لإنجاح المشروع .

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، أنه في إطار بروتوكول التعاون والشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة لتنفيذ مشروع تطوير مراكز الأسرة والطفل بالمحافظة وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي ترعاه وزارة التضامن الاجتماعي، بدأت جهودها لتطوير ثلاث حضانات هى: (حضانة الطفل السعيد بمدينة الروضة ، حضانة الأمل بقرية الزعاترة ، حضانة تنمية المجتمع بجمصة.

اقرأ أيضا:
تضامن دمياط: تطوير مراكز الطفل والأسرة و50 فصلا موزعة على 12 حضانة
تضامن دمياط: تطوير مراكز الطفل والأسرة و50 فصلا موزعة على 12 حضانة
تضامن دمياط: تطوير مراكز الطفل والأسرة و50 فصلا موزعة على 12 حضانة
تضامن دمياط: تطوير مراكز الطفل والأسرة و50 فصلا موزعة على 12 حضانة
تضامن دمياط: تطوير مراكز الطفل والأسرة و50 فصلا موزعة على 12 حضانة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التضامن فى أسبوع.. اجتماعات وتوجيهات وتوقيع بروتوكولات.. القباج: المجتمع المدني الذراع التنفيذية للوزارة.. والقطاع الخاص يساهم في توظيف ذوى الإعاقة

تضامن الوادي: تسليم معدات زراعية وماكينات فرم نخيل للجمعيات الأهلية

تطوير 12 قاعة حضانة بدمياط ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة

وزيرة التضامن أمام النواب: زيادة المعاشات لـ 4 ملايين مستفيد بتكلفة تبلغ 99 مليار جنيه.. ونتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بسياسات وبرامج الحد من الفقر والتمكين الاقتصادي

ورشة عمل بالفيوم ترصد خدمات وفجوات الطفولة المبكرة في 3 محافظات

التضامن فى أسبوع.. عرض بيان الوزارة أمام النواب.. وإطلاق العيادات المتنقلة لتقديم الدعم الطبي بالقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر موقع إلكتروني أخبار عن التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

٧ تجار مخدرات يغسلون 5 ملايين جنيه في شراء عقارات وسيارات

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

لمن ارتكب ذنبا عليه بـ3 أمور حتى يغفر الله له .. البحوث الإسلامية يوضح

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس

بعد طرح نسخة الطيران الفارهة.. لكزس تستعد لتقديم إصدار رياضي من سيارتها LEXUS IS | صور