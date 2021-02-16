تضامن دمياط: تطوير مراكز الطفل والأسرة و50 فصلا موزعة على 12 حضانة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، عن توقيع بروتوكول تعاون وشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة، لتنفيذ مشروع تطوير مراكز الأسرة والطفل بالمحافظة.





وأكد حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، أن البرتوكول يأتي في اطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي ترعاه وزارة التضامن الاجتماعي.





وأضاف، أن الجمعيات بدأت بالفعل جهودها لتطوير عدد 50 فصلا موزعة على عدد 12 حضانة على مستوى المحافظة ، مؤكدا رعايته لهذه الجهود وتقديمه كافة أوجه الدعم لإنجاح المشروع .





وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، أنه في إطار بروتوكول التعاون والشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة لتنفيذ مشروع تطوير مراكز الأسرة والطفل بالمحافظة وذل ك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي ترعاه وزارة التضامن الاجتماعي، بدأت جهودها لتطوير ثلاث حضانات هى: (حضانة الطفل السعيد بمدينة الروضة ، حضانة الأمل بقرية الزعاترة ، حضانة تنمية المجتمع بجمصة.



