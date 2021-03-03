روبي تستأنف تصوير "شقة 6" بعد نجاح حفلها الغنائي

تستأنف اليوم الفنانة روبي تصوير مشاهدها في مسلسلها "شقة ٦"، وذلك بمنطقة المنيل.. بعد توقف بسبب أحيائها حفلا غنائيا أول أمس.





وتجسد روبي في المسلسل دور صحفيه .. و ينتمي العمل لنوعية المسلسلات الرعب في الموسم الرمضاني المقبل ويتكون من ١٥ حلقة،.





"شقه ٦" بطولة روبى، أحمد حاتم، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبدالله، وحمزة العيلي ومن تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب ومن إخراج محمود كامل





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وكانت روبي قد أحيت حفلًا غنائيا على سفح الأهرامات بحضور عدد محدود من الجمهور الذين تواجدوا جميعا عقب اتباع الإجراءات الاحترازية من كشف الحرارة والتعقيم بالكحول الطبي للوقاية من "كورونا" ووسط أجواء الهواء الطلق.





وظهرت روبي بإطلالة جذابة وكان في استقبالها وليد منصور منتج البومها الجديد "حتة تانية" والذي تولى الاشراف على الحفل، فيما قامت بتقديم فقرات الحفل النجمة اللبنانية رزان مغربي.