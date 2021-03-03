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تعليم

استمرار سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الخامس بجامعة العريش

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:55 ص
صدى البلد
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احمد صالح

واصل طلاب عدد من كليات جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، اليوم  الأربعاء، امتحانات نصف العام الدراسى 2020/2021م فى هدوء وانتظام، وسط إجراءات احترازية مشددة، طبقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وأعلن الدكتور سعيد لافى رئيس الجامعة، عن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات والكشف الطبي على الطلاب قبيل الدخول الى لجان الامتحانات وتعقيم الأيدى بالمطهرات، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الطلبه، وتواجد الادارة الطبية لمتابعة اللجان باستمرار .


وأشار لافي ، إلى قيام عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بمتابعة الامتحانات وتطبيق الإجراءات وتنفيذ التعليمات بكل كلية .


من جانبه ، أكد الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية على انتظام اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم الشكوى ، مشيرًا إلى أن هناك متابعتة مستمرة لعمليات تطهير وتعقيم اللجان وتوزيع الطلاب على اللجان وتوفير كافة احتياجاتهم حتى انتهاء الامتحانات فى هدوء.


وأضاف الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة العريش، أنه تم نشر كافة البيانات الخاصة بالطلاب من بيانات اللجان وتوزيع الطلاب عليها وخط السير اليها ، حيث يتم ارشاد الطلاب الى اللجان الخاصة بها والإجراءات المقرر لاتخاذها قبل وبعد كل امتحان، مؤكدًا انتظام الامتحانات واتباع كافة الإجراءات داخل اللجان وخارجها، حتى انصراف الطلاب من اللجان ومغادرة الحرم الجامعى فى هدوء تام .


من جانبها أعلنت الدكتورة إيمان السراج وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية لشؤون الدراسات العليا، عن انتظام امتحانات الدراسات العليا خلال الفترة المسائية وسط تواجد ادارة الدراسات العليا والمراقبين واستمرار المتابعة من جميع القائمين على الامتحانات وأعضاء الكونترول، والحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان أولا بأول، حرصًا على الممتحنين وأعضاء اللجان.


من جهة أخرى، تجرى امتحانات التعليم المدمج وامتحانات التخلف حسب الجداول المعتمدة لكل منها.. مع اتباع كافة الاجراءات وتنفيذ التعليمات الخاصة السلامه الممتحنين.

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