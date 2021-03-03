ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بمناسبة عيد ميلاده.. محطات مؤثرة في حياة محمد صبحي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:44 ص
الفنان محمد صبحى
الفنان محمد صبحى
Advertisements
مريم عزت
يحتفل الفنان القدير محمد صبحي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ73 ، حيث إنه من مواليد 3 مارس عام 1948. 

وأدى الفنان محمد صبحي عددا كبيرا من الأعمال الناجحة خلال مثيرته الفنية ، ولكن أكثر ما علق في أذهان الجماهير بمختلف الأعمار هي شخصية " ونيس " من خلال مسلسل " يوميات ونيس " بأجزائه المختلفة. 

بدأ الفنان محمد صبحى حياته الفنية كومبارس في العديد من المسرحيات أمام فؤاد المهندس ، حسن يوسف ، صلاح منصور . 

وتزوج من الممثلة الراحلة  نيفين رامز ، وأنجب منها ولدا وبنتا . 


كون صبحي فرقة "ستوديو 80" مع صديقه لينين الرملي، و نجح الثنائي لينين كاتبا وصبحي ممثلًا ومخرجًا في أغلب الأوقات في تقديم عدد من الاعمال الناجحة ، ما جعل البعض يرى فيهما امتدادًا للثنائي نجيب الريحاني ، ومن بين العروض التي قدماها في تلك الفترة "الجوكر"، "أنت حر"، "الهمجي"، "البغبغان"، "تخاريف".

من اهم الاعمال الناجحة وأصبحت محطة يقف عندها الفنان محمد صبحى هى الكرنك ، أونكل زيزو حبيبي ، انا والنحلة والدبور ، الجوكر ، هاللو شلبي فارس بلا جواد ، ملح الأرض. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن محمود أبو زيد

في عيد ميلاده.. عبدالله مشرف يكشف كواليس أعماله الفنية

دخل موسوعة جينيس.. صباح البلد يحتفل بعيد ميلاد الفنان محمد صبحى

ترشيحاتنا

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

في ذكرى ميلاد سناء يونس.. كيف حمت نفسها من ضرب فؤاد المهندس

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

موجز السوشيال ميديا | تركي آل الشيخ يحسم أخبار شراء الزمالك.. أول تعليق لصاحب أزمة وفاة بن شرقي.. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

وسط أنباء عن تمديد الإغلاق .. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

Advertisements

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

رد حاسم من تركي آل الشيخ على أخبار شراء نادي الزمالك

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

حكم الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

موجز السوشيال ميديا | تركي آل الشيخ يحسم أخبار شراء الزمالك.. أول تعليق لصاحب أزمة وفاة بن شرقي.. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

في ذكرى ميلاد عبد الله فرغلي.. اعرف مهنته قبل احتراف الفن

أخبار الفن| خالد يوسف يعود لمصر.. سرقة شقيقة روبي.. إصابة ابن ماجد المصري بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر

شاهد .. كيف تسخر شركات السيارات من بعضها في حملات الدعاية

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021