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دخل موسوعة جينيس.. صباح البلد يحتفل بعيد ميلاد الفنان محمد صبحى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:23 ص
الفنان محمد صبحى
الفنان محمد صبحى
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شيرين عادل
احتفل  برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، بميلاد الفنان محمد صبحى .

 
ولد الفنان محمد صبحى 3 مارس عام 1948 والذى استطاع طوال السنوات أن يبهر جمهوره بالأعمال الإبداعية فى المسرح ، و هو الممثل المصرى الوحيد الذى كتب اسمه فى موسوعة جينيس كأفضل ممثل قدم شخصية هاملت بأسلوب مميز .


وتخرج الفنان محمد صبحى من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز مما أهله للعمل كمعيد للمعهد ولكنه أسس فرقة استديو 80 وقدم من خلالها أعمالأ مميزة برفقة لينين الرملى والذين نجحا فى تقديم مجموعة من انجح المسرحيات خلال هذه الفترة .

وقد بدات علاقة الفنان محمد صبحى ب التليفزيون منذ أن قدم مسلسل فرصة العمر فى منتصف السبعينات ثم مسلسله الشهير رحلة المليون الذى حقق نجاحأ ملموسأ ..


بدأ صبحى فى تقديم مسلسل ونيس خلال 8 أجزاء وقدم خلالها كافة العقبات والمشاكل الحياتية التى تواجه الأسر المصرية وبعدها قدم فارس بلا جواد ، رجل فقير غنى جدأ ، أنا وهؤلاء  ، أما أعماله السينمائية فكان من ضمنها أونكل زيزو حبيبى ، بطل من الصعيد وغيرها  ،  وبالنسبة لأعماله المسرحية فشملت كارمن ، ماما أمريكا ، انتهى الدرس يا غبى ، وتخاريف وغيرها من الأعمال . 




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