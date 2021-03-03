كثافات مرورية على الطريق الدائري وسيولة واستقرار بالطرق الرئيسية والصحراوية

شرحت مصادر مرورية، الحالة المرورية الصباحية اليوم الأربعاء، على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.









وأشارت المصادر، إلى ارتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري على مناطق الكونيسة والمنيب في القادم من المريوطية باتجاه كورنيش النيل.





كما ظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق كورنيش النيل حتى مناطق دار السلام.





وتظهر كثافات مرورية متوسطة على الطريق أعلى مناطق الحرفيين بالسلام.





وتستقر حركة المرور، على الطريق الدائري بمناطق القاهرة الجديدة، ومناطق المريوطية ومناطق المرج والوراق وإمبابة.





فيما ظهرت كثافات مرورية على محور ٢٦ يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري، بالاتجاه القادم من الشيخ زايد الي ميدان لبنان.





فيما تستقر حركة السيارات على الطريق الدائري الإقليمي، ومحور روض الفرج، ومحور الضبعة، وطريق شبرا - بنها الحر.





وتستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوي، وأسيوط الغربي، والكريمات الصحراوي الشرقي.





كذلك تستقر الحالة المرورية على طريق القطامية - العين السخنة، وطريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وطريق الزعفرانة - رأس غارب، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق جنوب سيناء.