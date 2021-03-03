ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

كثافات مرورية على الطريق الدائري وسيولة واستقرار بالطرق الرئيسية والصحراوية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
شرحت مصادر مرورية، الحالة المرورية الصباحية اليوم الأربعاء، على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.


وأشارت المصادر، إلى ارتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري على مناطق الكونيسة والمنيب في القادم من المريوطية باتجاه كورنيش النيل.

كما ظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق كورنيش النيل حتى مناطق دار السلام.

وتظهر كثافات مرورية متوسطة على الطريق أعلى مناطق الحرفيين بالسلام.

وتستقر حركة المرور، على الطريق الدائري بمناطق القاهرة الجديدة، ومناطق المريوطية ومناطق المرج والوراق وإمبابة.

فيما ظهرت كثافات مرورية على محور ٢٦ يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري، بالاتجاه القادم من الشيخ زايد الي ميدان لبنان.

فيما تستقر حركة السيارات على الطريق الدائري الإقليمي، ومحور روض الفرج، ومحور الضبعة، وطريق شبرا - بنها الحر.

وتستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوي، وأسيوط الغربي، والكريمات الصحراوي الشرقي.

كذلك تستقر الحالة المرورية على طريق القطامية - العين السخنة، وطريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وطريق الزعفرانة - رأس غارب، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق جنوب سيناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية

حالة الطريق الدائري الآن.. تفاصيل حركة المرور على الطرق الصحراوية والرئيسية

google earth.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

كثافات مرتفعة على الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

ترشيحاتنا

تركيا وإيران وفلسطين.. تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

في ذكرى ميلاد سناء يونس.. قصة وفاتها المأساوية بمرض السرطان

صحة البرلمان توضح حقيقة وجود فيروس نيباه في مصر

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

بعد وفاة حالتين بسبب لقاح كورونا.. العالم بين نارين

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر