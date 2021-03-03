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تكنولوجيا

بسعر باهظ.. شركة كافيار تزين آيباد برو وiPhone 12 بكيلو من الذهب والألماس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:59 م
أجهزة iPhone 12 Pro
أجهزة iPhone 12 Pro و iPad Pro الذهبية
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شيماء عبد المنعم
نقشت شركة كافيار Caviar الروسية، بعض الكلمات المقتبسة للرئيس التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك" Tim Cook، والمؤسس المشارك ستيف جوبز Steve Jobs، على ظهر مجموعة من أجهزة آيفون وآيباد المرصعة بالذهب والألماس.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زينت الشركة الروسية المتخصصة في إطلاق إصدارات فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة الجديدة، مجموعة من أجهزة شركة أبل الأمريكية، بكيلو من الذهب الخالص، وتضمنت تلك المجموعة الذهبية، هاتفين ذكيين من إصدار iPhone 12 Pro وثلاثة أجهزة iPad Pro اللوحية.





أولا: جهاز أبل اللوحي iPad Pro Grand:
تبلغ تكلفة جهاز أبل اللوحي المصنوع من الذهب الخالص، تحت اسم iPad Pro Grand، حوالى 184,300 دولار (أي ما يعادل 289 ألفا و150 جنيها مصريا)، زين الجهاز اللوحي بكيلو جراما من الذهب الخالص على شكل شجرة تفاح تنبت من حقل ذهبي كبديل لشعار الشركة المعتاد، ومرصعا بـ 81 ماسة طبيعية بقطر 3 ملميتر على شكل ثمر التفاح الذي ينمو على الشجرة.


وكما نقشت الشركة الروسية عليه أبرز اقتباسات من أشهر قادة شركة أبل، حيث حصل جهاز The Grand Apple الذهبي، على حكمة من كل من ستيف جوبز والتي يقول فيها: "امتلك الشجاعة لاتباع قلبك وحدسك"، ومقولة تيم كوك: "دع فرحتك تكون في رحلتك، وليس في هدف بعيد".



وبالإضافة إلى ذلك، كشفت "كافيار" عن هاتفي iPhone 12 Pro Golden Apple و12 Pro Max Golden Apple، وتم تزيين اللوحة الخلفية لجسم كل من هذه الأجهزة بشجرة التفاح الذهبية، حيث يأتي ظهر الهاتف من خشب التفاح الحقيقي معالجا ومطليا بلون غامق.


وقد تم تزيين هذاين الجهازين، بتسع ماسات طبيعية، مع نقش لاقتباس "ستيف جوبز"، الحياة هشة، نحن لا نضمن غدًا لذا أعطه كل ما لديك"، وسيتم صنع 99 قطعة لكل من iPhone وiPad في مجموعة Diamond Apple.


وتبلغ تكلفة كلا الجهازين 6 و8 آلاف دولار على التوالي، (أي ما يعادل 94 و125 ألف جنيه مصري).

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