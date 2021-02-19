بسعر خيالي.. كافيار تطلق إصدارا ذهبيا من بلاي ستيشن 5

قررت شركة كافيار Caviar الروسية، الخروج قليلا عن مجال المألوف الذي تشتهر به في صنع الهواتف الذكية الرائدة المرصعة بالجواهر، وأعلنت في أواخر العام الماضي، عن وحدة تحكم من بلاي ستيشن 5 مصنوعة من الذهب، وبسبب تصميمها الذهبي المميز أطلق عليها اسم "Golden Rock".





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سوف تقوم شركة "كافيار" بتغطية كل جهاز من وحدة التحكم بالألعاب "Sony PS5 Golden Rock Edition"، بـ 4.5 كليو جرام من الذهب الخالص عيار 18 قيراط، والتي سيتم تشكيلها في التصميم الهندسي وتركيبها على الغلاف الخارجي من PS5، وكما سيتم تصنيع مقابض اليد من وحدة التحكم من جلد التمساح الأصلي المصبوغ باللون الأسود.









وستنتج العلامة الروسية الفاخرة، 9 نسخ من إصدار Playstation 5 المصنوع من الذهب، ستتكلف سعر الوحدة 500 ألف دولا أمريكي (أي ما يعادل 7 مليون و800 ألف جنيه مصري)، وإذا كنت لا تعتقد أن لا أحد سيقبل على شراء الجهاز نظرا لثمنه الباهظ، فستكون مخطئا، حيث تلقت شركة "كافيار" منذ نهاية العام الماضي، أكثر من 1300 طلبا لشراء الجهاز الجديد.





ومن بين المهتمن بشراء جهاز PS5 Golden Rock، الذي يعد أغلى جهاز بلاي ستيشن في العالم، نجم كرة السلة الأمريكي "ليبرون جيمس"، إلى جانب رجل أعمال روسي شهير يعيش خارج روسيا، ورجل أعمال أمريكي مشهور في مجال تكنولوجيا المعلومات، لن يتم الكشف عن أسمائهما.





وستستغرق الشركة المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة الجديدة، حوالى أربعة أشهر لتصنيع وحدة التحكم الباهظة الثمن Golden Rock، وقد استعانت شركة "كافيار" بمقاول مجوهرات متخصص في العمل بالذهب لتحضير عينة اختبار.









وإلى جانب الإصدار الفاخر المصنوع من الذهب، ستقدم "كافيار" نسخة أخرى من بلاي ستيشن 5 أقل تكلفة، تطلق عليه اسم "PlayStation 5 Carbon"، والتي تأتي مغطأة بألياف الكربون الخاصة بالسيارات مع جلد التمساح المصبوغ باللون الأسود، يبلغ تكلفة هذا الإصدار 8140 دولار أمريكي (أي ما يعادل 127 ألف جنيه مصري)