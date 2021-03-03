إصابة طالب بكسور سقط من قطار بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى أبوحماد يفيد وصول "عبد الرحمن خ " 22 سنة طالب جامعى، مقيم ميت غمر محافظة الدقهلية، مصابا بكسر بالذراع الأيمن ومنطقة الحوض.





وتبين من التحريات سقوطه من قطار أبوحماد بعد سيره من محطة سكة حديد أبوحماد، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.