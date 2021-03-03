اجراءات مبالغ فيها.. أستاذ جراحة القلب يكشف أسباب انفجار مركز أبحاث كورونا بهولندا

قال الدكتور محمد سليمان، أستاذ جراحة القلب، إنه في تمام الساعة 8 صباح اليوم، حدث انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في هولندا، مؤكدًا أن هذا الانفجار مستهدف، مثلما حدث من قبل في إحدى المدن، حيث تعرض مركز الاختبارات للحريق أيضًا، معقبًا : " أن ما حدث اليوم نوع من أنواع الشعور بالضيق والإحباط تجاه كورونا من قِبل المواطنيين في هولندا".





وأضاف "محمد سليمان" في مداخلة هاتفية على فضائية " إكسترا نيوز"، أن مبعث الغضب والضيق لدى قطاعات كبيرة من الهولنديين ، والتي تعد من أكثر شعوب أوروبا اعتراضًا على خطط الإغلاق بسبب كورونا هو الشعب الهولندي، مشيرًا إلى أن سبب الغضب يرتبط بـ التداعيات والتأثيرات الاقتصادية، وحالات الضيق النفسي المرتبطة بسبب الإغلاق.





وتابع ان أخطر ما يعاني منه الشعب الهولندي في ظل جائحة كورونا هو التأثر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن بعد الموجة الثانية من كورونا ، قامت الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات شديدة من أجل الإجراءات الاحترازية ، مثل : إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات باستثناء " السوبرماركت " ، بالإضافة إلى فرض حظر التجوال من بعد 9 مساءً.





وأكمل "سليمان"، أن هذا أدى إلى حدوث حالة غضب شديدة من الشعب الهولندي، وأن الإجراءات المُتخذة من قِبل الحكومة الهولندية مُبالغ فيها، مشيرًا إلى أن أمس بالتحديد، قامت المطاعم والمقاهي في معظم هولندا، بالفتح لمدة ساعتين، كنوع من أنواع التظاهر والاعتراض على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهولندية.