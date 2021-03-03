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أخبار العالم

عداد كورونا العالمي يواصل الصعود .. أرقام كبيرة هذا اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:26 ص
كورونا خطر يتهدد
كورونا خطر يتهدد العالم
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محمد علي
وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في العالم لرقم جديد، يعكس استمرارًا للإرتفاع في أعداد المرضى بالعدوى، وإن كان بوتيرة أخف عن الأشهر الماضية، لتتجاوز أعداد اليوم الـ 115 مليونا.

وفق ما ذكر موقع وورلد ميتريز، (الذي يختلف قليلًا عن تقديرات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية)، وصل إجمالي الإصابات إلى115,346,863 مليون حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل 91,162,312مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2,561,708مليون حالة.

قالت شبكة بلومبيرج  أن عدد من تلقوا اللقاحات في الأرض وصلو 265 مليون.

وتتقدم الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، ويأتي خلفها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

وأيضًا تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها تليها الصين ثم دول الاتحاد الأوروبي مجمعة ثم المملكة المتحدة.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يعد الاختبار المستمر أمرًا "مهمًا للغاية" في الحرب ضد Covid-19 ، خاصةً مع انتشار الحالات وانتشار المزيد من المتغيرات المعدية (السلالات)في أنحاء الولايات المتحدة وقبلها في العالم.

ومع ذلك ، فقد انخفض معدل اختبارات Covid-19 في الولايات المتحدة بمقدار الربع منذ أن بلغ ذروته في منتصف يناير ، وفقًا لبيانات من مشروع تتبع COVID. 

وقالت الدكتورة جريتا ماسيتي ، قائدة فريق التدخلات المجتمعية للاستجابة لحالات الطوارئ وفريق العمل المعني بالحالات الحرجة  التابع لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، لشبكة سي إن إن: "يجب أن تستمر الاختبارات على نطاق واسع من أجل دحر الوباء. سوف يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تتاح الفرصة لجميع الأمريكيين لتلقي أحد اللقاحات المتاحة. في غضون ذلك ، من الضروري أن يستمر الناس في اتخاذ تدابير وقائية ".

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