فوائد الموز على الريق.. سلاح ذو حدين.. اكتشف المزايا والأضرار

يشتهر الموز بأنه غذاء خارق، فهو يشبع الجوع وهو مفيد للهضم ولكنه يحتوي على كميات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وعندما يؤكل على معدة فارغة، يمكن أن يؤدي إلى اختلال مستويات المغنيسيوم والبوتاسيوم في الدم لذا يجب مراعاة هذه النقطة جيدا واستشارة الطبيب قبل التفكير فى اغتنام فوائد الموز على الريق. للحصول على فوائد الموز على الريق لا بد من اتباع تقنية معينة لأن هذه العادة لها جانبان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي، حيث









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فوائد الموز على الريق للتخسيس

الموز مصدر ممتاز للألياف وتحتوي موزة متوسطة الحجم على 3.07 جرام من الألياف، والمقدار اليومي الموصى به للبالغين هو 25 جم لمن يتبعون نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري، و تظهر الأبحاث أن هناك صلة بين تناول كميات أكبر من الألياف وانخفاض وزن الجسم.







قد تساعد هذه المغذيات أيضًا في تقليل مستويات السكر في الدم واستقرارها.









يمكن أن تساعد الألياف الأشخاص على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يقلل من إجمالي عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها، يستغرق الجسم وقتًا طويلًا لهضم أنواع معينة من الألياف، مما يسمح له بتنظيم تناول الطعام بشكل أفضل.









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يشير مؤلفو المراجعة التي بحثت في أكثر من 50 دراسة إلى أن زيادة المدخول اليومي من الألياف بمقدار 14 جرامًا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 10٪ في إجمالي استهلاك الطاقة وفقدان الوزن بمقدار 2 كيلوغرام (4.41 رطل) على مدى 4 أشهر.







بحثت الأبحاث من الصين في آثار الألياف الغذائية على الشهية لدى 100 بالغ يعانون من زيادة الوزن ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة، أظهرت النتائج أن زيادة الألياف الغذائية قللت من الشعور بالجوع ، وكذلك قللت من عدد السعرات الحرارية التي استهلكها المشاركون.









قد تساعد الألياف أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، يحتوي الموز الأخضر غير الناضج على نشا مقاوم وهو عبارة عن كربوهيدرات لا تتحلل بسهولة في الأمعاء الدقيقة.









وبدلًا من ذلك، فإنه يمر عبر الأمعاء الغليظة، مما يعني أنه لا يزيد من مستويات السكر في الدم، ثم يتخمر في الأمعاء الغليظة، مما يحفز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.









قد يساعد تناول النشا الأكثر مقاومة الأشخاص على إنقاص الوزن، حيث يعمل بطريقة مشابهة للألياف الغذائية، قد يقلل من شهية الشخص عن طريق جعله يشعر بالشبع لفترة أطول.









تشير الأبحاث إلى أن النشا المقاوم يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، يمكن أن تساعد الفوائد التي يوفرها لصحة الأمعاء في علاج الإمساك وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.









فوائد الموز قبل النوم

وفقًا لأحد الأبحاث، يعد الموز خيارًا آمنًا لأولئك الذين ينتهي بهم الأمر بتناول الكثير من طعام الشارع الحار.









يساعد تناول موزة واحدة ليلًا في تقليل حرق الحرارة وحتى الإصابة بقرحة المعدة.









كما أن موزة واحدة تحتوي على 105 سعرات حرارية فقط، لذا، إذا كنت ترغب في تناول عشاء أقل من 500 سعرة حرارية، فإن ثمرتي موز وكوب من الحليب منزوع الدسم مثاليان.









إذا كنت تواجه أيضًا الرغبة الشديدة في تناول الحلويات في وقت متأخر من الليل، فإن الموز يعد طريقة ذكية لتجنب الأطعمة المليئة بالسكر المضاف والعالية السعرات الحرارية، الموز حلو بما يكفي لإرضاء الرغبة الشديدة وفي نفس الوقت يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف.









الموز مليء بالعناصر الغذائية ويحث على النوم، لذا فإن تجنب الموز ليلًا قد لا يكون فكرة جيدة، ولكن على المعرضين للإصابة بالربو والجيوب الأنفية والبرد تجنبها في وقت متأخر من المساء والليل.









فوائد الموز للجسم

فوائد الموز للجسم كثيرة جدا، حيث يحسن الموز صحة الكلى و البوتاسيوم ضروري للتحكم في ضغط الدم وصحة وظائف الكلى، كمصدر غذائي جيد للبوتاسيوم، قد يكون الموز مفيدًا بشكل خاص للحفاظ على صحة الكلى. البوتاسيوم ضروري للتحكم في ضغط الدم وصحة وظائف الكلى،









حددت دراسة أن النساء اللاتى تناولن الموز من 2-3 مرات في الأسبوع أصبحوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الكلى بنسبة 33٪، و قد يساعد الموز في تخفيف تقلصات العضلات الناتجة عن ممارسة الرياضة، كما أنها توفر وقودًا ممتازًا لممارسة التحمل.









ومن فوائد الموز للجسم الأخرى هي أنه يساعد في الحماية من سرطان القولون، و يساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع ، وخفض معدلات الإصابة بأمراض الشرايين والقلب.









فوائد الموز للمعدة

فوائد الموز للمعدة كثيرة فهو يحسن الهضم ويمنع الإسهال وتحسين صحة الجهاز الهضمي بصفة عامة، حيث يحتوي الموز متوسط الحجم على حوالي 3 جرامات من الألياف، مما يجعل الموز مصدرًا جيدًا للألياف.









يحتوي الموز على نوعين رئيسيين من الألياف:

• البكتين: ينخفض معدله كلما نضجت ثمرة الموز.

• النشا المقاوم: يوجد في الموز غير الناضج كما أن الموز يساعد على الشعور بالشبع. يخرج النشا المقاوم من عملية الهضم وينتهي به الأمر في الأمعاء الغليظة، حيث يصبح غذاءً للبكتيريا المفيدة في الأمعاء،









مصادر:

healthline

timesofindia

medicalnewstoday



