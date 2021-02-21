الموز باللبن أبرزها.. احذر تناول هذه الأطعمة مع بعضها يهدد صحتك

يمكن أن يكون الطعام صديقك أو عدوك، لكن يعتمد ذلك فقط على كيفية اختيارك للتعامل مع الطعام، أي ما تأكله، متى تأكل؟ وكيف تأكله؟ حيث يؤكد علم الطعام والأكل أهمية الطريقة الصحيحة لتناول الطعام، والتي تتحدث أيضًا عن فوائد تركيبات الطعام









أكد موقع boldsky أن هناك بعض تركيبات الطعام غير المتوافقة وعند تناولها يمكن أن تؤثر سلبًا على جسمك، وكان أبرزها..









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العسل والسمن

يعد خلط العسل بالسمن أمرًا غير صحي، للعسل خاصية الحرارة، والسمن له خاصية البرودة، ولا ينبغي أبدًا الجمع بين الخصائص المعاكسة بكميات متساوية؛ خاصة إذا تم تسخين العسل وخلطه مع السمن، حيث ينتج HMF (مركب عضوي يتكون من السكر في بيئة حمضية أثناء المعالجة الحرارية) والذي قد يسبب آثارًا ضارة.









العسل والفجل

يمكن أن يؤدي الجمع بين الفجل والعسل إلى تكوين مركبات سامة يمكن أن تسبب مشاكل هضمية ضارة.









العسل والماء المغلي

تؤدي إضافة العسل إلى الماء الساخن إلى ارتفاع كبير في هيدروكسي ميثيل فورفورالديهيد (HMF) الذي يمكن أن يزيد من السمية في جسم الإنسان.









الحليب والبطيخ

لا ينبغي دمج أي شمام مع الحليب لأن كليهما يبرد، لكن الحليب ملين ومدر للبول، يتطلب الحليب وقتًا أطول للهضم، كما أن حمض المعدة المطلوب لهضم البطيخ يتسبب في تخثر اللبن، لذلك ينصح بعدم تناول الحليب مع الأطعمة الحامضة.









الحليب والموز

فإن تناول الموز والحليب معًا يمكن أن يقلل من الحمية المسئولة عن هضم واستقبال الطعام.









الحليب والبيض

في حين أنه من المقبول أن يتم طهي البيض والحليب معًا، إلا أن البيض النيئ أو غير المطبوخ يعتبر بلا شك أمرًا محظورًا، وهو أمر يعتبره الكثير من الأشخاص الذين يبنون العضلات غذاءً للطاقة، يمكن أن يؤدي استهلاك البيض النيئ أو البيض غير المطبوخ في بعض الأحيان إلى العدوى البكتيرية والتسمم الغذائي ونقص البيوتين.









السوائل والمواد الصلبة

لا ينبغي تناول أي سائل مع المواد الصلبة، تنتقل السوائل على الفور إلى الأمعاء، وتأخذ معها جميع إنزيمات الجهاز الهضمي وبالتالي تعيق عملية الهضم، يجب تناول السوائل قبل الوجبة بـ 20 دقيقة وليس بعدها أو أثناء الوجبة، يمكنك تناوله بعد ساعة من الوجبة.









اللحوم والبطاطس

إذا تم تناول البروتين الحيواني جنبًا إلى جنب مع الكربوهيدرات مثل البطاطس، فإن العصائر الهضمية المختلفة يمكن أن تحيد فعالية بعضها البعض، ومن المعروف أن البروتين يتعفن، ويمكن للكربوهيدرات أن تتخمر، يمكن أن يؤدي هذا إلى تكوين الغاز وانتفاخ البطن في النظام، هذا هو أحد تركيبات الطعام غير المتوافقة التي يجب تجنبها.











الشاي الأخضر والحليب

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الفلافونويد المسماة بمضادات الأكسدة التي لها العديد من الآثار المفيدة على القلب، عند إضافة الحليب إلى هذا الشاي يمكن للبروتينات الموجودة في الحليب، والتي تسمى الكازين أن تتفاعل مع الشاي الأخضر لتقليل تركيز الكاتيكين.









العصير بعد الوجبات



لا تمتزج الفواكه جيدًا مع الأطعمة الأخرى، تحتوي الفاكهة على سكريات بسيطة لا تتطلب الهضم ويمكن أن تبقى في المعدة لفترة طويلة، الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات والنشا لن تبقى لفترة أطول لأنها تتطلب الهضم، لذا فإن تناول بعض الفاكهة بعد الأكل سيجعل سكر الفاكهة يبقى في المعدة لفترة طويلة ويمكن أن يتخمر.