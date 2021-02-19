مرة واحدة تكفي .. أضرار إعادة تسخين زيت الطعام

يستخدم زيت الطعام مرة واحدة فقط والبعض الآخر يعيد استخدامه عدة مرات، ينصح خبراء التغذية باستخدام زيت الطعام مرة واحدة فقط، في حين أن المطاعم التي تحتوي على المعدات المناسبة يمكنها إعادة استخدام الزيت عدة مرات.





عندما يستخدم شخص ما مقلاة عميقة ، كما هو شائع في المطاعم ، يمكنه إعادة استخدام الزيت ثلاث أو أربع مرات ليس أكثر . وقالت إيزيدور سنداباريرا أخصائية التغذية، أن مخاطر استخدام زيت الطهي تعتمد على فئات مختلفة، وعندما لا يكون لدى شخص ما مقلاة عميقة، يوصى باستخدام الزيت لقلي البطاطس مرة واحدة فقط، وأكثر





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سنداباريرا، أن بدون استخدام مقلاة عميقة ضار للغاية بالصحة؛ حيث إن إعادة استخدام زيت الطهي يزيد من نسبة من الكوليسترول في الدم ، ويخلق حمض البيروكسيد المسبب للسرطان ، ويهاجم خلايا الأعضاء ويمكن أن يصيب خلايا الدم البيضاء. وتابعت إعادة استخدام زيت الطهي بدون استخدام مقلاة عميقة ضار للغاية بالصحة؛ حيث إن إعادة استخدام زيت الطهي يزيد من نسبة من الكوليسترول في الدم ، ويخلق حمض البيروكسيد المسبب للسرطان ، ويهاجم خلايا الأعضاء ويمكن أن يصيب خلايا الدم البيضاء.









سنداباريرا، إلى أنه بعد و امتصاصه في الجسم ، يتفاعل HNE مع DNA و RNA والبروتينات التي تؤثر على العمليات الخلوية الأساسية للجسم، وفقا ما صرحت به موقع iwacu . وأشارتإلى أنه بعد استخدام زيت الطهي في المنزل فإنه يفضل سكبه واتخلص منه بدلًا من استخدامه مرة أخرى، وذلك انه بمجرد ان يتم تسخين الزيت مرة اخرىو امتصاصه









وأضافت سنداباريرا ، إلى أن استخدام وجدت دراسة حديثة أن مادة سامة تسمى 4-hydroxy-trans-2-nonenal (HNE) تتشكل عندما تستخدم الزيوت النباتية المهدرجة ، مثل زيت الذرة وفول الصويا وعباد الشمس عند إعادة تسخينه أكثر من مرة. ، إلى أن استخدام زيت الطهي مرات عديدة يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؛ حيثتستخدمالنباتيةالمهدرجةأكثر







