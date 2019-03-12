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ماذا يحدث إذا وضعت زيت الزيتون في الطعام مرة واحدة في الأسبوع؟

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
ريهام قدري
توصلت دراسة طبية جديدة إلى نتائج تشير إلى أن إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي، ولو لمرة واحدة في الأسبوع، يقلل من خطر الإصابة بانسداد الشرايين، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولطالما كان معروفًا أن حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية، التي يعتبر زيت الزيتون مكونًا أساسيًا فيها، تؤثر بشكل إيجابي على صحّة القلب. واللافت، أن الباحثين تمكّنوا الآن من اكتشاف كيفية تأثير هذه الحمية على القلب.

وفي دراسة أجريت على عيّنات دم مأخوذة من 63 شخصًا بدينًا، من غير المدخنين، وجد الباحثون أن زيت الزيتون يحمي الصفائح الدموية من أي نشاط خطير يمكن أن يسبب الجلطات الدموية.

ويعتقد فريق الباحثين في كلية الطب بجامعة نيويورك، أنه إضافة إلى احتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، فإن النتائج التي توصلوا إليها تتعلّق بهيكل جزيئات زيت الزيتون.

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