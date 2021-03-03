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محافظات

على مساحة 2382 مترا.. إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:41 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.


وأكد اللواء هشام آمنة استمرار الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.


في السياق نفسه، نفذت الوحدات المحلية لمراكز "حوش عيسى - الدلنجات - شبراخيت - دمنهور - إيتاي البارود"، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات عهلى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 2382 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2100 أمتار بنطاق قرية أبو الشقاف - عكاشة بحوش عيسى، وهي مخصصة لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

- إزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 150 مترا بقرية طيبة بالدلنجات عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

-  إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف بمساحة 72 م٢ بشبراخيت عبارة عن سور بالطوب الأبيض.

- إزالة حالة تعدٍ بمساحة 60 م٢ عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومسقوف بالصاج قرية البرنوجى التابعة لمجلس قرية نديبة بدمنهور.

- تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض بقرية جبارس إيتاى البارود.


كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز "إيتاي البارود - الدلنجات- إدكو - كوم حمادة - دمنهور"، الأحد الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 886 م2 عبارة عن:

- تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض بمساحة 400 متر بقرية صفط الحرية بإيتاى البارود

- إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 350 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، كما تم فك شدة خشبية بقرية كوم زمران والتحفظ على أدوات البناء.

- إزالة حالة تعد بالمهد بالبناء على أرض زراعية بمساحة  120 مترا مربعا بقرية ٧ التابعة لقرية ديبونو بإدكو عبارة عن شدة خشبية وسقف.

- تنفيذ إزالة بناء في المهد بدون ترخيص بمساحة 16م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقرية كوم شريك بكوم حمادة.

- تنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفة صب أعمدة دور رابع علوى بشارع الكلفاني بدمنهور، حيث تم فك الخشب وإزالة الأعمدة.


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على مساحة 2382 مترا.. إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
على مساحة 2382 مترا.. إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
على مساحة 2382 مترا.. إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
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