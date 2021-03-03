برلمانية تطالب بتوصيل قناة ري عذبة لإنقاذ مزارعي المغرة

تقدمت النائبة الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والرى ورئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد بشأن توصيل مياه محطة تنقية مياه الصرف الزراعي المزمع انشائها بمنطقة الحمام، الي منطقة المغرة، بمحافظة مرسي مطروح، والتي تدخل ضمن استصلاح وزراعة مشروع المليون ونصف المليون فدان.





وأضافت النائبة فى بيان صحفى لها انه تم تخصيص ما يقرب من ٢٦٠ الف فدان لصغار المزارعين والشباب وتعتمد الأرض في زراعتها علي المياه الجوفية شديدة الملوحة، والتي لا تصلح للزراعة، بدليل أنه لا توجد زراعات ناجحة في منطقة المغرة بالكامل".





وأشارت النائبه إلى انفاق الالاف من صغار المزارعين والشباب بمنطقة المغرة كل مايملكون في استصلاح اراضيهم، رغبة منهم في انشاء مجتمع زراعي ناجح، ولكن للأسف جميع هذه المحاولات كانت نتيجتها الفشل بسبب ملوحة مياه الري.





واوضحت "ابواسماعيل" أن انشاء محطة تحلية مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام، وتوصيلها الي الصحراء الغربية جنوب مدينة العلمين يعد قبلة حياه لمنطقة المغرة، تجدد الأمل لدي منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان في زراعة اراضيهم بمياه صالحة للري.





وشددت النائبة علي أهمية ادراج منطقة المغرة ضمن مخطط الأراضي المقرر زراعتها بمياه محطة الحمام، معتبره أنه لابديل عن وصول هذه المياه لمنطقة المغرة لضمان نجاحها.





يذكر أن الحكومة أعلنت خلال الأيام الماضية عن إنشاء محطة تنقية مياه صرف زراعي بمنطقة الحمام بمرسي مطروح، بطاقة ٦ مليون متر مكعب يوميا، يتم نقلها من شرق الدلتا عبر ترعة بطول ١٢٠ كيلو متر، بهدف زراعة نصف مليون فدان جنوب مدينة العلمين بالصحراء الغربية.